Спорт 29 апреля 2023, 18:51 Российских дзюдоистов допустили до турниров в нейтральном статусе Международная федерация дзюдо допустила до соревнований россиян в нейтральном статусе РИА «Новости»

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Международная федерация дзюдо приняла решение о допуске до официальных соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Россияне и белорусы смогут принять участие в турнирах под эгидой федерации в нейтральном статусе.

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Также организация наняла специализированную компанию, которая проверит спортсменов перед допуском на соревнования на соответствие требованиям рекомендациям Международного олимпийского комитета относительно их отношения к специальной операции на Украине.

Спортсмены из России и Белоруссии получат возможность принять участие на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 7 по 14 мая.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал международным спортивным федерациям допустить до своих соревнований российских атлетов в нейтральном статусе, но при условии осуждения специальной специальной операции.