Спорт 18 апреля 2023, 18:35 Российских баскетболистов не допустили к отбору на Олимпиаду-2024 FIBA не допустила сборную России по баскетболу к отбору на Олимпийские игры

Читать 360tv в

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) отказался допускать мужскую сборную России на отборочный турнир на Олимпиаду 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе FIBA.

«Исполнительный комитет FIBA принял решение не регистрировать мужскую сборную России на квалификационные турниры FIBA», — отметили в публикации.

Реклама

Исполком принял решение в соответствии с рекомендациями Мждународного олимпийского комитета (МОК). По данным ТАСС, отборочным турниром на Олимпиаду считается Кубок мира. Он пройдет в августе и сентябре 2023 года.

Международный паралимпийский комитет обещал организовать допуск спортсменов из России к Олимпиаде в Париже, независимо от решения МОК. Постепенно спорткомитеты снимают ограничения, которые ввели в отношении российских и белорусских атлетов. На прошлой неделе спортсменов уже допустили к международным соревнованиям по триатлону. В начале апреля подобное решение принял исполком Объединенного мира борьбы (UWW).

В конце марта МОК выступил с предложением допустить к мировым состязаниям спортсменов из России в нейтральном статусе, если они не поддерживают спецоперацию.