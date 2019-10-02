Российские волейболисты обошли Канаду на Кубке мира

Канада уступила России во втором туре Кубка мира по волейболу. Российские спортсмены под руководством Туомаса Саммелвуо выиграли со счетом 3:2.

Сначала команда уступила две партии подряд, сообщил сайт РБК. Два следующих сета и тай-брейк остались за россиянами. Игра в японском Нагано длилась более двух часов.

Самым результативным игроком сборной России стал Федор Воронков, набравший 19 очков. Еще 16 баллов — за Ярославом Подлесных. Среди канадцев отличился Райли Брендан Барнс, у которого аналогичное количество очков.

Это уже вторая победа российской сборной на Кубке мира. Накануне волейболисты обыграли Иран. Теперь им предстоит встреча с командой Австралии, которая состоится 4 октября.

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Всего на Кубок мира приехали 12 национальных сборных. Каждая из них проведет на турнире по 11 матчей. Отбирали команды с учетом рейтинга конфедераций Европы, Африки, Азии, Северной, Центральной и Южной Америки, Японии и Польши.

По итогам кругового турнира определят победителя. Сейчас трофей хранится у Соединенных Штатов.