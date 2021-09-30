Российские волейболистки победили в юниорском ЧМ в Мексике

Волейболистки сборной России заняли первое место на Чемпионате мира среди юниоров. Мероприятие проходило в Мексике. Об этом сообщили Nation News.

Первенство в этом чемпионате российские спортсмены занимают уже второй раз.

В финале волейболистки обошли итальянскую национальную команду со счетом 3:0. При этом за время турнира они не потерпели ни одного поражения. На групповом этапе им удалось обыграть сборные Бразилии, Аргентины, Словакии и Болгарии. В плей-офф россиянки одержали победу над Пуэрто-Рико, Польшей и Сербией.

Третье место заняла команда из США. Американские спортсмены обошли сербскую национальную команду со счетом 3:1.