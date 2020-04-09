Российские велогонщики избавились от коронавируса и улетели из ОАЭ
Велогонщики из российской команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов вылечились от COVID-19. Теперь они вернулись домой из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил «Р-Спорт».
По информации «Газеты.ru», Боев и Страхов получили положительные результаты по анализам на коронавирус, но уже прошли курс лечения и избавились от инфекции.
«Боев и Страхов вернулись. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам перелет. Сейчас они находятся на пути домой», — подчеркнул генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин.