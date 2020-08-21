Российские тренеры высказались о возможном упрощении натурализации футболистов

По мнению Анатолия Бышовца, это нововведение незначительно, поскольку те футболисты, кто захочет сменить спортивное гражданство, и так это сделают.

«Не думаю, что это повысит количество натурализованных игроков», — добавил он.

В свою очередь бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран заметил, что это правило будет на руку сборным из небольших стран, таким как Люксембург и Швейцария.

«Для таких грандов, как Франция или Германия, это будет не принципиально. Вряд ли это как-то улучшит или ухудшит ситуацию», — отметил специалист.