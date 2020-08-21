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    21 августа 2020, 22:33

    Российские тренеры высказались о возможном упрощении натурализации футболистов

    Артур Блянихов

    Российские футбольные тренера обсудили с RT сообщение о том, что ФИФА может одобрить этой осенью упрощение правил смены спортивного гражданства игроков.

    По мнению Анатолия Бышовца, это нововведение незначительно, поскольку те футболисты, кто захочет сменить спортивное гражданство, и так это сделают.

    «Не думаю, что это повысит количество натурализованных игроков», — добавил он.

    В свою очередь бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран заметил, что это правило будет на руку сборным из небольших стран, таким как Люксембург и Швейцария.

    «Для таких грандов, как Франция или Германия, это будет не принципиально. Вряд ли это как-то улучшит или ухудшит ситуацию», — отметил специалист.

    Новости SMI.FM