Российские теннисистки вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова обыграли соперниц из США и Австралии в полуфинальном матче Уимблдона. Теперь спортсменкам предстоит сыграть в финале против представительниц Бельгии и Тайваня.

Встреча россиянок с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сандерс завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5. Спортсменки провели на корте почти два с половиной часа.

Елена Веснина завоевала в парном разряде 19 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2017 году ей удалось занять первое место на Уимблдоне. Тогда она играла в паре с Екатериной Макаровой. В парном рейтинге спортсменка находится на 139-й строчке.

Вероника Кудерметова в парном рейтинге WTA занимает 24-е место. Теннисистка заработала в парном разряде два титула. Россиянок ждет игра в финале турнира. Против них будет сражаться соперница из Бельгии Элизе Мертенс и спортсменка из Тайваня Си Сувэй.

Общий призовой фонд Уимблдона составляет 35 миллионов фунтов стерлингов. Победитель турнира Большого шлема определится 11 июля по итогам финальной игры.