Российские теннисистки вышли в финал Кубка Федерации

Молодая женская сборная России по теннису одержала победу над командой Румынии, и вышла в финальный этап Кубка Федерации.

Соревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока, пишет ТАСС. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Россиянки Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли румынок Жаклин Адину Кристиан и Елену Габриэлу Русе за один час 15 минут.

Счет в матче до трех побед стал 3-2 в пользу сборной России. Теперь россиянкам предстоит сыграть в финальной части Кубка Федерации-2020, которая пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).

Сборная России уже четыре раза выигрывала Кубок Федерации. Это происходило в 2004-м, 2005-м, 2007-м и 2008-м годах. Еще пять раз россиянки принимали участие в финальных играх турнира. В последний раз команда из России выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили команде из Чехии.