Российские теннисистки победили канадских на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная России по теннису обыграла канадскую команду в первом матче Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщил RT.

По данным ИА Nation News, российские спортсменки выиграли со счетом 2:0.

В следующем матче Россия встретится с Францией, которая является действующим победителем турнира.

В Кубке Билли Джон Кинг участвуют 12 национальных команд. В плей-офф попадут победители четырех групп, в составе каждой из которых по три сборные.