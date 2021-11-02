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    02 ноября 2021, 19:05

    Российские теннисистки победили канадских на Кубке Билли Джин Кинг

    RT: сборная России по теннису победила Канаду со счетом 2:0

    Дарья Морозова

    Сборная России по теннису обыграла канадскую команду в первом матче Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщил RT.

    По данным ИА Nation News, российские спортсменки выиграли со счетом 2:0.

    В следующем матче Россия встретится с Францией, которая является действующим победителем турнира.

    В Кубке Билли Джон Кинг участвуют 12 национальных команд. В плей-офф попадут победители четырех групп, в составе каждой из которых по три сборные.