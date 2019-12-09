«Российские спортсмены живы». Ласицкене прокомментировала решение WADA
Российская прыгунья в высоту и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене планирует отстаивать честь спортсменов из РФ даже в нейтральном статусе. Об этом сообщила газета «Известия».
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Такое заявление спортсменка сделала на личной странице в Instagram.
«Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе», — заявила Ласицкене.
По словам легкоатлетки, она защищает честь России в течение последних лет. Решение WADA показалось ей очевидным.
Ранее исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Также агенство отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах и соревнованиях.