«Российские спортсмены живы». Ласицкене прокомментировала решение WADA

Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2020 Подробнее

Такое заявление спортсменка сделала на личной странице в Instagram.

«Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе», — заявила Ласицкене.

По словам легкоатлетки, она защищает честь России в течение последних лет. Решение WADA показалось ей очевидным.

Ранее исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Также агенство отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах и соревнованиях.