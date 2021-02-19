Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио и Пекине под эмблемой ОКР

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ОКР. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Использовать расшифровку аббревиатуры — Олимпийский комитет России — на соревнованиях будет нельзя. По-английски ОКР будет ROC.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно ему, наши спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также в случае победы российских спортсменов во время награждения не будет звучать государственный гимн РФ.

В начале февраля стало известно, что сборные России по лыжным видам спорта выступят на чемпионатах мира в 2021 году под флагом ОКР. Его уже утвердили. Была идея включать на соревнованиях песню «Катюша» вместо гимна, но в комитете ее не одобрили. На соревнованиях для наших лыжников будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).