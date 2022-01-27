Часть российской олимпийской команды приземлилась в Пекине, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Однако спортсмены застряли в терминале из-за проверки паспортов. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Сообщается, что трудности, в частности, были у шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, вскоре проблему решили.

Телеканал добавил, что на иммиграционном контроле возникла большая очередь, дистанция не соблюдается. Все спортсмены стоят вместе.

В Пекин из России прилетели команды по шорт-треку, биатлону, женская сборная по хоккею, а также спринтерские команды по конькобежному спорту. В составе команды по биатлону — десять человек, столько же представляет и российский биатлон. Женская хоккейная сборная насчитывает 23 человека и трех запасных, мужская и женская команды по конькобежному спорту имеют по восемь человек, пока не все конькобежцы прилетели в Китай.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.