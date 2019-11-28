Подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио продолжается, так как никаких препятствий для их участия в соревнованиях пока нет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Глава спортивного ведомства напомнил, что со стороны WADA и Международного олимпийского комитета к ОКР нет.

«Спортивное движение ОКР и его члены вне каких-либо подозрений», — пояснил Поздняков.

МОК назвал недоказанной причастность Олимпийского комитета России к манипуляциям с допинг-пробами Подробнее

По его словам, комитет в данный момент формирует команду в составе которой российские спортсмены отправятся в Токио, чтобы представить там свою страну. Глава ОКР напомнил, что олимпийская Хартия гласит, что соревнуются между собой не страны, а спортсмены.

Он назвал попытку запретить участвовать в соревнованиях российским спортсменам, которые не причастны к допингу, неуклюжей попыткой. Поздняков подчеркнул, что это одна из главных тем, которая сейчас стоит на повестке в Международном олимпийском комитете и международных федерациях.

«Вызывают недоумение попытки применить санкции в отношении руководства комитета (ОКР). Эти обвинения не обоснованы и предвзяты, и являются недопустимыми с правовой точки зрения и логики», — добавил он.

При этом глава ОКР отметил, что его слова не касаются истории легкоатлетов. История разбирательства Всероссийской федерации легкой атлетики с международной ассоциацией еще идет.

Новый скандал с WADA разгорелся после того, как в переданной базе Московской допинг-лаборатории обнаружили внесенные правки, которые появились там после запроса международной организации. Передача база должна была подвести итог с допинговым скандалом, который возник после Олимпийских игр в Сочи и расследования WADA по показаниям бывшего руководителя Московской допинг-лаборатории Родченкова. Руководитель РУСАДА Юрий Ганус заявил, что его ведомство не имеет отношения к внесенным правкам.

Комитет по соответствию WADA заявил, что теперь в отношении России нужно ввести новые санкции и на четыре года отстранить от всех международных соревнований. Окончательное решение общий совет WADA примет 9 декабря. В случае введения жестких ограничений российские спортсмены могут не попасть на Олимпийские игры в 2020 и 2022 году. Или же им придется выступать под нейтральным флагом.

На защиту российских спортсменов, которые были непричастны к возникшим допинг-скандалам встал МОК. В организации отметили, что атлеты смогут принять участие в соревнованиях, если докажут, что они не употребляли запрещенные препараты.