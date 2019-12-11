«Мы продолжаем в полном объеме подготовку к Олимпиаде и другим крупным соревнованиям», — сказал Поздняков.

Он отметил, что ситуация, которая сложилась после вынесения исполкомом WADA решения по России, требует дополнительной работы — необходимо обеспечить соблюдение законных прав наших «чистых» спортсменов.

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«Те, кто непричастен к допинговым расследованиям, снова подвергаются санкциям и наказанию без вины. Наша задача — оказать им юридическую поддержку», — приводит агентство слова руководителя ОКР. Поздняков также добавил, что у комитета для этого есть все необходимое.

Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. «Чистые» российские спортсмены смогут соревноваться на крупнейших мировых турнирах только в нейтральном статусе. Санкции запрещают выступать под национальным флагом, а во время награждения исполнять государственный гимн.