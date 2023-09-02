Спорт 02 сентября 2023, 13:34 Российские спортсмены не примут участия в Азиатских играх МОК заявил о невозможности участия россиян в Азиатских играх РИА «Новости»

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Российские и белорусские спортсмены не примут участие в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом РИА «Новости» сообщили в Международном олимпийском комитете.

«Концепцию участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях прорабатывали, но в итоге по техническим причинам это оказалось невозможно», — отметили в организации.

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Соревнования пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Ранее СМИ сообщали, что МОК обсуждал вероятность участия спортсменов России и Белоруссии вне медального зачета и в нейтральном статусе.

В пятницу, 1 сентября, издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии написало, что МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях.

В марте МОК объявил о рекомендациях по допуску россиян и белорусов на международные соревнования. В них вошли спортсмены в нейтральном статусе, на условиях индивидуального допуска, с запретом на выступление в командных видах спорта, а также запретом на участие поддержавших специальную операцию на Украине.

Решение по допуску россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже, отметили в МОК, примут в соответствующий срок, писали «Известия».