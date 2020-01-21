Российские спортсмены намерены присоединиться к процессу против WADA

Руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова ранее предупредила, что у отдельных спортсменов, считающих, что их права и интересы затронуты вердиктом исполкома WADA, есть возможность подать заявление в CAS об участии в процессе в качестве третьего лица.

О подаче соответствующего заявления или по крайней мере о твердом намерении подать его объявили Ассоциация лыжных видов спорта, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация фехтования России, Федерация бокса России, Союз биатлонистов России. Кроме того, информагентства формировали списки спортсменов, намеренных выступать в CAS. По предположению источника издания, в общей сложности фигурирующих в таких списках спортсменах может быть «больше 50».

Как указывают ряд источников издания, их подключение к процессу заставит WADA «детальнее» отвечать на вопросы, которые связаны с пунктами санкционного списка, что, в свою очередь, поможет увеличить шансы добиться или смягчения, или и вовсе отмены многих из них. Другие источники издания, наоборот, указывают на то, что «укрупнение» масштаба может затянуть рассмотрение дела. Если до начала Олимпиады в Токио оно не завершится, то российская сборная отправится на нее в полноценном статусе и избежав «фильтрации» заявки.

Однако негативный результат непосредственно перед открытием Игр только сделает ситуацию хуже. Олимпийские игры — 2020 в Токио стартуют в конце июля.

Ранее WADA подало иск в Спортивный арбитражный суд на РУСАДА. Между агентствами проходит спор по санкциям в отношении российских спортсменов. Для подачи заявок на вмешательство от третьих сторон выделили десять дней.