Российские шахматисты одержали победу над американской командой на онлайн-олимпиаде

Российская сборная победила американскую команду в финале онлайн-олимпиады по шахматам. Об этом сообщили Nation News.

Матч завершился со счетом 3,5-2,5 в пользу российской сборной. Победу в партиях одержали Александра Костенюк, которая играла белыми фигурами и Лея Гарифуллина, выступающая черными. Ничьей закончились матчи Екатерины Лагно (черные фигуры), Даниила Дубова (белые) и Владислава Артемьева (черные фигуры). Проиграл в матче шахматист Андрей Есипенко. Он играл белыми фигурами.

Первая встреча также принесла нашим шахматистам победу. Она завершилась со счетом 3,5-2,5.