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    03 октября 2021, 05:40

    Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

    Валерия Шафирко

    Женская сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира. Российская команда обыграла сборную Индии.

    Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

    Первая игра завершилась со счетом 2,5:1,5, сказано в сообщении на сайте Федерации шахмат России. Во втором матче россиянки выиграли со счетом 3:1.

    В составе российской сборной выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан команды — Сергей Рублевский.

    В этом году турнир проводился в новом формате, отмечено в сообщении. Все матчи игрались в быстрые шахматы. 12 команд поделили на две группы, где сыграли по пять туров по круговой системе. По четыре сильнейшие команды от группы вышли в нокаут плей-офф. Каждый тур в нокауте состоял из двух матчей, в случае ничейного результата победитель определялся в блице.

    Россиянки по ходу турнира также обыграли Францию, Азербайджан, Индию, Армению и Испанию на групповом этапе. В стадии плей-офф сборная России обыграли команду из США в четвертьфинале, в полуфинале российские спортсменки одержали победу над сборной Украины.