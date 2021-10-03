Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Женская сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира. Российская команда обыграла сборную Индии.

Первая игра завершилась со счетом 2,5:1,5, сказано в сообщении на сайте Федерации шахмат России. Во втором матче россиянки выиграли со счетом 3:1.

В составе российской сборной выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан команды — Сергей Рублевский.

В этом году турнир проводился в новом формате, отмечено в сообщении. Все матчи игрались в быстрые шахматы. 12 команд поделили на две группы, где сыграли по пять туров по круговой системе. По четыре сильнейшие команды от группы вышли в нокаут плей-офф. Каждый тур в нокауте состоял из двух матчей, в случае ничейного результата победитель определялся в блице.

Россиянки по ходу турнира также обыграли Францию, Азербайджан, Индию, Армению и Испанию на групповом этапе. В стадии плей-офф сборная России обыграли команду из США в четвертьфинале, в полуфинале российские спортсменки одержали победу над сборной Украины.