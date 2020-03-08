Российские саблистки взяли золото на этапе Кубка мира в Греции

Наступивший праздник 8 Марта, стал счастливым днем для женской сборной России по фехтованию на саблях. Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Яна Егорян заняли первое место на этапе Кубка мира, который проходил в Греции.

Как сообщил ТАСС, в финальных состязаниях россиянки смогли победить сборную Греции. Встреча закончилась со счетом 45:35. Бронзовая медаль досталась женском сборной Венгрии. Следующий этап Кубка мира пройдет 23 марта в Польше.