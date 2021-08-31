Российские пловцы установили рекорд и взяли золото Паралимпиады в смешанной эстафете

Золотую медаль Паралимпийских игр взяли российские пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Валерий Сотников в смешанной эстафете четыре по 100 метров вольным стилем. Об этом сообщил ТАСС.

Свое выступление российские паралимпийцы закончили с результатом три минуты 53,79 секунды, установив новый рекорд соревнований.

Вторыми к финишу пришли спортсмены из Бразилии с результатом три минуты 54,95 секунды. Бронза досталась спортсменам с Украины. Они закончили свое выступление с результатом три минуты 55,15 секунды. В соревнованиях принимали участие спортсмены с нарушением зрения.

Это не первое золото в плавании, которое заработали российские спортсмены на Паралимпиаде. Накануне пловец Андрей Николаев стал первым в заплыве вольным стилем на 400 метров. Он финишировал с результатом четыре минуты 25,16 секунды.

Россиянин выступал в категории спортсменов с разными формами инвалидности, включая людей с церебральным параличом и ампутациями.