Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы в парном катании заняли первые три места на чемпионате Европы в австрийском городе Грац.

Первое место досталось паре Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, в короткой программе установившие мировой рекорд. За прокат произвольной программы они получили 152,24 балла и набрали в сумме 234,58.

Серебро выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 208,64 баллами. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин смогли набрать за две программы 206,53 баллов и получили бронзовую медаль.

В пятницу 24 января российская фигуристка Алена Косторная набрала больше всего баллов в короткой программе, набрав 84,92 балла. Второе и третье места также заняли Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).

Накануне в мужском катании российские спортсмены Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.