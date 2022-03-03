Российские паралимпийцы спели гимн России в Пекине после отстранения от Олимпиады

Паралимпийская сборная России после того, как узнала о своем отстранении от зимних Паралимпийских игр в Пекине, спела национальный гимн и сорвала с экипировки наклейки, скрывающие флаг. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул № 3».

Об отстранении россиян стало известно в обед 3 марта. Изначально Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил сборную России под нейтральным статусом без гимна, флага и герба, но потом передумал и запретил участие полностью. Вместе с россиянами оказались отстранены и белорусские спортсмены.

Паралимпиада в Пекине запланирована к проведению с 4 по 13 марта.

Президент IPC Эндрю Парсонс признался, что на организацию оказали давление другие национальные олимпийские комитеты, пригрозившие не выйти соревноваться, если примут участие россияне.

Телеканал «Матч ТВ», который являлся основным вещателем Паралимпиады-2022, ради солидарности со спортсменами предпочел отказаться от трансляции соревнований.

Ранее также Международный олимпийский комитет принял решение рекомендовать всем международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии на официальные соревнования.