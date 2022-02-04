Российские олимпийцы вышли на парад спортсменов на открытии ОИ-2022. Видео

Делегация российских атлетов приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Знамя российской команды пронесли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Отметим, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россияне на Играх выступят под флагом Олимпийского комитета России, при отображении национальной принадлежности атлетов они используют аббревиатуру ROC, пишет RT.

Церемония открытия проходит на Национальном стадионе Пекина, также известном под названием «Птичье гнездо». Российская команда вышла на стадион 46-й из 91-й делегации, заявленной на церемонию.

Торжественное мероприятие посетил президент России Владимир Путин.

Олимпийские игры уже стартовали и продлятся до 20 февраля.

Ранее хоккеистки сборной России в первом туре олимпийского турнира встречались со сборной Швейцарии и победили со счетом 5:2.

Также фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце на командном турнире показали второй результат, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим по результатам прокатов в короткой программе.