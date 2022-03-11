Российские олимпийцы остались без саней

Ведущие представители российского санного спорта рискуют пропустить выступления на чемпионате России. Их сани задержались в Австрии из-за текущей ситуации с авиасообщением, рассказал главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов в интервью ТАСС.

После завершения Олимпийских игр в Пекине инвентарь российской сборной по санному спорту успели перевезти в Европу. Транспортировку в Россию усложнили запреты на использование воздушных пространств ряда стран.

Олимпийский турнир по санному спорту проводился с 3 по 10 февраля в Пекине. Участие в этих соревнованиях принесло российской сборной бронзовую медаль в женских заездах. Призером стала Татьяна Иванова. Национальное первенство пройдет в Сочи с 13 по 14 марта.

«Вся олимпийская команда России по санному спорту спустя месяц после выступления на Олимпийских играх в Пекине до сих пор не может получить свой инвентарь», — сказал Чудинов. Он отметил, что члены команды стараются найти решение, но участники Олимпиады не могут принять участие даже в тренировочных заездах. По данным ТАСС, в борьбу за национальное первенство могут пропустить более пяти ведущих спортсменов.

Ограничения на использование своего воздушного пространства российскими авиакомпаниями европейские страны начали вводить в конце февраля. Позднее Россия ввела зеркальные санкции для западных авиакомпаний.