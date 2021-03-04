Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете четыре на пять километров. Победительницами гонки стали норвежки.

Соревнование проводилось в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. В команде от России выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева. Первое место гонки завоевали норвежки, передал ТАСС.

В пятницу пройдет мужская эстафета 4 на 10 километров. Чемпионат мира завершится 7 марта. На данный момент в олимпийском зачете лидирует Норвегия, у нее 23 медали в сумме. Они же являются лидерами и по количеству золотых наград: десять медалей. У российской команды, напомним, пока три награды по одной каждого типа.

Тренер сборной Юрий Бородавко прокомментировал четвертое место Александра Большунова. По его словам, в тот день «посыпалась трасса», напомнила «Газета.ру».

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).