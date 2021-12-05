Российские лыжницы взяли золото в эстафете Кубка мира в Норвегии

Первая женская сборная России взяла золото на эстафете по лыжным гонкам этапа Кубка мира. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова прошли дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.

Первые два этапа россиянки выполнили классическим стилем, вторые — свободным.

Второе место заняла команда Швеции — спортсменки пришли с отставанием 1,1 секунды. Бронзу завоевали норвежки — они завершили дистанцию на 1,2 секунды позже россиянок. Вторая команда из России — Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина — пришла восьмой.

У мужчин все оказалось поскромней. Вторая российская сборная финишировала с серебром, первая команда заняла четвертое место.

Ранее лыжникам норвежской сборной достался весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира в индивидуальной гонке. К ним почти вплотную приблизился россиянин Алексей Червоткин — он взял четвертое место.