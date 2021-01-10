Российские лыжники на ЧМ-2021 выступят под флагом международной федерации

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы будут выступать на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжного спорта. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Наша сборная выступит на чемпионате мира под флагом и гимном FIS, с названием National athletes of Russia. Это предложение сделала нам FIS, и мы с ним согласны. В любом случае слово „Россия“ есть», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Глава ФЛГР отметила, что эскизы комбинезонов были отправлены в FIS на этой неделе. По ее словам, в ближайшие дни по этой теме будет получен ответ.

Без российской символики спортсмены вынуждены присутствовать на соревнованиях из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ограничения касаются Олимпийских игр и чемпионатов мира. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года. CAS 17 декабря запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Параолимпийские игры сроком до 16 декабря 2022 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет посещать международные спортивные состязания российским официальным лицам.