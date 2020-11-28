Российские лыжники взяли две медали в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира в финской Руке. В гонке на 15 километров в классическом стиле с раздельным стартом они уступили только трехкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Хесфлоту Клэбо.

Норвежец прошел дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды. Олимпийский призер в Пхенчхане Червоткин стал вторым, уступив победителю 15,2 секунды. Занявший третье место Большунов проиграл Клэбо 18 секунд.

Норвежский лыжник вышел в лидеры общего зачета Кубка мира — он набрал 96 очков. Второе место делят Большунов и еще один норвежец Эмил Иверсен. У них по 83 очка.

В десятку лидеров сегодняшней гонки вошли еще три лыжника из России. Седьмое место у Ильи Семикова. Он пришел к финишу с отставанием от Клэбо в 33,2 секунды и стал седьмым, Евгений Белов (+37,7 секунды) стал восьмым, а Илья Порошкин (+42,3 секунды) — девятым.

Иван Якимушкин занял 13-е место. Андрей Мельниченко пришел к финишу 18-м, у Эрмила Вокуева 21-е место.