Российские лыжники не попали в финалы спринтов на «Тур де Ски»

Российские лыжники не сумели пробиться в финалы спринтерских гонок свободным стилем на многодневке «Тур де Ски». Турнир в настоящее время проходит в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщил ТАСС.

У мужчин Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых и Александр Терентьев смогли пробиться в полуфинал.

В забеге Терентьева случился неприятный казус. Французский лыжник Рено Же перестроился на финише на лыжню россиянина, что не позволило последнему разогнаться. За это француз получил желтую карточку. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Ретивых не поедет на Олимпиаду в Пекине, если не сможет занять место в тройке по итогам спринта на «Тур де Ски».

Победителем финала стал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Ришар Жув, третье место занял его соотечественник Люка Шанава.

У женщин Юлия Ступак и Татьяна Сорина завершили борьбу в четвертьфинале, Наталья Непряева добралась до полуфинала. Победительницей стала представительница США Джесси Диггинс, серебро у норвежки Матильды Мирвольд, бронза досталась словенке Анамарии Лампич.

В среду на «Тур де Ски» запланированы гонки классическим стилем: мужчины пробегут 15 километров, женщины — 10 километров.

Ранее сообщалось, что конфликт между двумя лыжницами — россиянкой Натальей Непряевой и норвежкой Тириль Венг произошел в четвертьфинале спринта на первом этапе «Тур де Ски». Норвежка в ходе гонки наехала сопернице на лыжи, и та в итоге резко отстала, оказавшись второй на дистанции. После соревнований Непряева не сдержалась и стала громко ругаться на Венг. Та в ответ лишь улыбнулась.