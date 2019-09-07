Российские легкоатлетки завоевали две медали в финале «Бриллиантовой лиги»

Победным для 26-летней россиянки стал прыжок на 1,99 метра. Ласицкене заявила высоту в 2,04 метра, но не смогла ее взять. Второе место досталось представительнице Украины Юлии Левченко (1,97 метров), замкнула тройку лидеров бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 метра).

Прыгунья в высоту из Подмосковья победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло Подробнее

В текущем сезоне легкоатлетка из России выиграла все шесть этапов Бриллиантовой лиги, в которых принимала участие. Последний раз Ласицкене не смогла одержать победу 17 января. С тех пор легкоатлетка выиграла 18 турниров подряд.

Другая российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая специализируется на прыжках с шестом, стала второй на финальном этапе «Бриллиантовой лиги», пишет РИА «Новости».

В своей лучшей попытке 28-летняя спортсменка преодолела планку, установленную на отметке 4,83 метра.

Победу с таким же результатом, но за счет меньшего числа попыток, одержала гречанка Катерина Стефаниди. Третье место досталось канадке Алише Ньюмэн — 4,77 метра.