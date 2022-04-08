Российские команды по баскетболу проведут подготовку к международным турнирам

Российские сборные по баскетболу начнут готовиться к международным турнирам вне зависимости от наложенных санкций. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российской федерации баскетбола.

Такое решение приняло Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) в ходе заведания объединенного тренерского совета. При этом оно коснется команд всех возрастных групп.

«Независимо от вердикта Международной федерации баскетбола (FIBA) в отношении российских сборных, который должен быть вынесен в середине мая, все команды пройдут подготовку к международным соревнованиям», — рассказали в ведомстве.