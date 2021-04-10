Российские керлингисты вышли в плей-офф чемпионата мира

Мужская сборная России по керлингу обыграла датчан в заключительном туре кругового этапа чемпионата мира. Россияне вышли в плей-офф турнира, проходящего в канадском Калгари.

Встреча завершилась со счетом 7:4. В российскую команду входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Даниил Горячев и Антон Калалб.

Соперник россиян в полуфинале определится после завершения квалификационные игр. Полуфиналы пройдут 11 апреля. Начало в 00:00 и 4:00 по московскому времени, сообщили в Федерации керлинга России.

По итогам первого раунда соревнований российские спортсмены заняли второе место в итоговой таблице. В 13 матчах кругового этапа команда одержала 11 побед, пропустив вперед только сборную Швеции.

Также россияне обеспечили себе путевку на зимние Игры 2022 года в Пекине.

По решению Спортивного арбитражного суда, российская сборная выступает как команда российской федерации керлинга. Форма спортсменов выполнена без герба и триколора.