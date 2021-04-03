Российские керлингисты одержали вторую победу подряд на ЧМ

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Счет игры — 9:3.

Соревнования проходят в Калгари (Канада). В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В первом матче чемпионата, который прошел накануне, 2 апреля, сборная России одержала верх над командой Нидерландов. Встреча закончилась со счетом 8:5. Следующий матч российским спортсменам предстоит провести в субботу. Россияне выйдут на лед против представителей Китая.

На турнире российская сборная выступает как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях, таких как Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира, под флагом России до декабря 2022 года. Кроме того, в этот период времени в качестве музыкального сопровождения не может быть использован гимн России.