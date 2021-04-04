Российские керлингисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой из Китая в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 10:6 в пользу россиян. Эта победа для российской сборной стала третьей подряд на ЧМ.

За отечественную команду выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Даниил Горячев и Антон Калалб.

В первом матче турнира россияне обыграли сборную Нидерландов. Счет игры был со 8:5. Во втором матче россияне одержали верх над командой Южной Кореи (9:3).

Следующий матч состоится в воскресенье. Сборной России предстоит выйти на лед против сборной Швеции.

Турнир проходит в Калгари (Канада). Он закончится 11 апреля.

На ЧМ российская сборная выступает как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до декабря 2022 года. Кроме того, в этот период времени в качестве музыкального сопровождения не может быть использован гимн России.