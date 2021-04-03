Российские керлингисты одержали победу над командой Нидерландов на ЧМ

Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой из Нидерландов в своем стартовом матче на чемпионате мира в Калгари. Игра завершилась со счетом 8:5 (0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 2:0, 3:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Следующий матч сборной России пройдет против команды Южной Кореи.

В составе российской команды на турнире выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, уточнило РИА «Новости».

Российским спортсменам рением спортивного арбитражного суда (CAS) запрещено выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России до декабря 2022 года. Кроме того, в этот период времени в качестве музыкального сопровождения не может использоваться гимн России.