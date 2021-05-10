Российские керлингистки уступили швейцаркам в финале чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу завоевала серебряные медали чемпионата мира в канадском Калгари. В финале россиянки уступили команде Швейцарии со счетом 2:4, сообщила Федерация керлинга России.

Сборную представляли Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Команда выступала от имени и под флагом Федерации керлинга России. Это связано с запретом на гимн и флаг страны. По решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены соревнуются в нейтральном качестве из-за изменений, внесенных в базу Московской антидопинговой лаборатории.

Наказание продлится до декабря 2022 года. Когда спортсмен побеждает, вместо гимна России звучит музыка Чайковского.

Неприятный инцидент произошел недавно на чемпионате мира по шашкам. Во время партии у действующей чемпионки Тамары Тансыккужиной убрали со стола флаг и табличку с ее именем. Несмотря на случившееся, россиянка в очередной раз отстояла чемпионский титул.