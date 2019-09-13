Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске

Первое место досталось Ксении Ахантьевой и Валерию Колесову. По сумме двух программ пара набрала 185,05 балла. Второе место присудили их соотечественникам Юлии Артемьевой и Михаилу Назарычеву, которые получили 178,31 балла. На третьей строчке оказались россияне Диана Мухетзянова и Илья Миронов с 171,88 балла.

Российская фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при Подробнее

Четвертое тоже заняли фигуристы из России. На этой позиции расположились Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (166,18).

Предыдущий этап Гран-при прошел в латвийской Риге. Всего же запланировано восемь этапов Гран-при, включая финал.