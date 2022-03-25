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    25 марта 2022, 23:14

    Российские и белорусские шахматисты смогут выступить на ЧЕ под чужими флагами

    Арина Бобкова

    Европейский шахматный союз (ECU) разрешил российским и белорусским шахматистам выступить на чемпионате Европы в Словении. Однако сделать это они смогут лишь в том случае, если будут использовать флаги других федераций. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт организации.

    «Игроки с российским или белорусским гражданством могут выступать под флагом другой федерации», — сказано в сообщении.

    Представители организации подчеркнули, что национальность, раса и этническая группа не могут стать предлогом для запрета на участие в соревновании.