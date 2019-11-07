Российские хоккеисты уступили финнам в первом матче Кубка Карьяла

Первый матч на Кубке Карьяла завершился поражением сборной России от Финляндии. Команда Алексея Кудашова проиграла со счетом 3:4.

В российской команде отличились Дамир Шарипзянов (на шестой минуте) и Рушан Рафиков (34-я и 46-я). У финнов шайбы забросили Харри Песонен (31-я и 51-я минуты), Сакари Маннинен (33-я) и Миро Альтонен (48-я).

Встреча проходила на «Хартвалл Арене» в Хельсинки. Для России это третье подряд поражение от команды Финляндии во всех турнирах.

В следующем матче россияне сыграют с командой Швеции, а финны с чехами. Игры пройдут 9 ноября.

Кубок Карьяла — ежегодный турнир, который проводится в Финляндии. Он назван по имени спонсора — пивной компании Karjala («Карелия»). Кубок является первым этапом Еврохоккейтура, в котором помимо России участвуют сборные Чехии, Финляндии и Швеции.