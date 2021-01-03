Российские хоккеисты встретятся с канадцами в полуфинале молодежного ЧМ

Канадцы в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет обыграли чехов со счетом 3:0. В полуфинале они встретятся с Россией.

Главный фаворит турнира — сборная Канады — забил чехам два гола в конце 12-й минуты, третья шайба от североамериканцев залетела в пустые ворота.

России в четвертьфинале пришлось нелегко, они с трудом победили немцев, которые впервые в истории молодежного чемпионата мира вышла в плей-офф. Российские хоккеисты лидировали со счетом 2:0 до 44-й минуты. В начале третьего периода лидер команды Германии Флориан Элиас смог забить шайбу, воспользовавшись ошибкой подопечных Игоря Ларионова. До конца игры немцы создали еще несколько опасных моментов, которыми не смогли воспользоваться.

В полуфинале, который начнется 5 января в два часа ночи по московскому времени, наша команда встретится с канадцами. За выход в финал также поборются Финляндия и США. Их игру покажут 5 января, в 05:30.