Спорт 20 декабря 2023, 13:53 Российские хоккеисты составили тройку звезд дня в НХЛ Российские хоккеисты Марченко, Капризов и Кучеров стали звездами дня в НХЛ Maxim Thore / Global Look Press

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Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В матче против «Баффало» россиянин отметился тремя заброшенными шайбами, это его второй хет-трик в заокеанской карьере. Марченко потребовалось всего 487 секунд, что является вторым результатом в истории «Сэйбрз».

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Второй звездой игрового дня признали нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который отметился дублем во встрече с «Бостоном» (4:3 ОТ). Россиянин забросил победную шайбу в овертайме.

Тройку замкнул их соотечественник, форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который в матче с «Сент-Луисом» отличился дважды и помог команде победить со счетом 6:1.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою серию без заброшенных шайб в матчах НХЛ до 11-ти.