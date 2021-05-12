Российские хоккеисты обыграли шведов в первом матче чешского этапа Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр.

Встреча завершилась со счетом 6:4. Среди россиян отличился Игорь Ожиганов, две шайбы забросил Антон Бурдасов, один гол записал на свой счет Эмиль Галимов, еще две шайбы в шведские ворота отправил Владислав Каменев.

В составе шведской сборной забили Оскар Линдберг, Йеспер Фреден, Филип Холландер и Джонатан Пудас.

Российская сборная обыграла шведскую команду в основное время впервые с 21 мая 2019 года. До этого в нынешнем сезоне сборная РФ одержала три победы над Швецией по буллитам.