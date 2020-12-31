Российские хоккеисты обыграли шведов в овертайме матча МЧМ

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в своем заключительном матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира. Он проходит в канадском городе Эдмонтон.

Встреча группы В закончилась победой российских хоккеистов в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). Шайбы в основное время забросили Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я) и Кирилл Кирсанов (50-я). За шесть секунд до конца овертайма отличился Марат Хуснутдинов, который принес российским спортсменам победу.

У шведов на 15-й минуте забил Арвид Костмар, на 36-й — Александр Хольц, а на 59-й — Ноэль Гюнлер.

Для шведов это первое поражение на групповых этапах молодежных чемпионатов с 31 декабря 2006 года.

Сборная России 30 декабря одержала победу над австрийцами. В итоге команда получила восемь очков и сейчас заняла в группе первое место. Шведы разместились на второй строчке с семью баллами. Хоккеисты из Швеции проведут заключительный матч группового этапа с американцами. У последних пока шесть очков. Россияне же в любом случае уже не опустятся ниже второго места.