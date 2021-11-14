Российские хоккеисты обыграли чехов в матче третьего тура Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею обыграла команду из Чехии в матче третьего тура Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки. Встреча за первое место состоится между сборными Швеции и Финляндии.

В российской команде отличились Александр Елесин, Никита Тертышный, Артем Галимов и Дмитрий Воронков, который провел в ворота чехов две шайбы.

Ранее 16-летний форвард Матей Мичков забил красивый лакросс-гол в ворота шведов в матче Кубка Карьялы. Он стал самым молодым хоккеистом в истории национальной сборной, который забросил шайбу в ворота противника. До этого рекорд принадлежал Александру Овечкину, который отличился в составе российской команды в 17-летнем возрасте.

Бывший хоккеист Алексей Бадюков в беседе с «360» назвал юного спортсмена открытием для российского хоккея.