    25 декабря 2019, 12:49

    Российские хоккеистки снялись обнаженными для эротического календаря

    Александр Кушак

    Эротический календарь на 2020 год выпустила женская хоккейная лига. На его страницах появятся 12 обнаженных спортсменок, прикрытых лишь цветами, сообщил портал «Утро.ру».

    Участницами фотосессии стали хоккеистки семи клубов: «Агидель», «Динамо», «Торнадо» и других. Девушки предстали в неожиданных образах, ведь их привычней видеть в массивной форме, скрывающей фигуру. Фотографии вызвали бурю обсуждений в Сети.

    «Прекрасно!», «Красиво и со вкусом. Девочки — молодцы!», «Божественная красота!», «Очень нежные образы»,

    — написал кто-то из пользователей на странице ЖХЛ в Insagram. Правда, некоторые поклонники хоккеисток сетуют, что фотографии недостаточно откровенные:

    «Ну очень скромно. Не хватает красоты женской груди и прочих прелестей», — гласит другой комментарий.

    Правда, идея такого перформанса пришлась по душе не всем. В новосибирском клубе «Гризли» идею не оценили.

    «Дурацкая идея, извините. С обнаженкой в другие журналы надо — при чем здесь хоккей? Обнаженные женщины автомобили рекламируют, колеса и прочее. Низость какая-то», — заявила администратор новосибирского клуба «Гризли» Галина Черниенкова. По ее словам, хоккеистки этого клуба не попали на страницы календаря и не жалеют об этом.