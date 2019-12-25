Российские хоккеистки снялись обнаженными для эротического календаря

Участницами фотосессии стали хоккеистки семи клубов: «Агидель», «Динамо», «Торнадо» и других. Девушки предстали в неожиданных образах, ведь их привычней видеть в массивной форме, скрывающей фигуру. Фотографии вызвали бурю обсуждений в Сети.

«Прекрасно!», «Красиво и со вкусом. Девочки — молодцы!», «Божественная красота!», «Очень нежные образы»,

— написал кто-то из пользователей на странице ЖХЛ в Insagram. Правда, некоторые поклонники хоккеисток сетуют, что фотографии недостаточно откровенные:

«Ну очень скромно. Не хватает красоты женской груди и прочих прелестей», — гласит другой комментарий.

Правда, идея такого перформанса пришлась по душе не всем. В новосибирском клубе «Гризли» идею не оценили.

«Дурацкая идея, извините. С обнаженкой в другие журналы надо — при чем здесь хоккей? Обнаженные женщины автомобили рекламируют, колеса и прочее. Низость какая-то», — заявила администратор новосибирского клуба «Гризли» Галина Черниенкова. По ее словам, хоккеистки этого клуба не попали на страницы календаря и не жалеют об этом.