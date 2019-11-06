Российские хоккеистки разгромили Финляндию в Дмитрове

В Дмитрове стартовал «Турнир пяти наций» по хоккею среди женских сборных. В первый день турнира на лед вышли российские и финские спортсменки.

Россия открыла счет. Первую шайбу в ворота финок забила Фануза Кадирова под 17 номером. Игра набирала обороты, соперники дышали в затылок — в последнем периоде счет сравнялся — 2:2. И вот — овертайм. Российские спортсменки почти не подпускали к своим воротам. В итоге, счет все равно прежний — 2:2. Затем пошли буллиты. И победителем стала Россия, сборная выиграла со счетом 3:2

«Турнир пяти наций» в Дмитрове стартовал 6 ноября и продлится до 10 ноября. На нем выступают хоккейные сборные пяти стран — России, Германии, Швейцарии, Чехии и Финляндии.

Источник фото: телеканал «360»

7 ноября россиянки встретятся с Германией, 9 ноября — с Швейцарией, 10 ноября — с Чехией.

Система турнира — круговая: команды по очереди сыграют друг с другом, каждая проведет по четыре матча. Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество очков.

Все матчи «Турнира пяти наций» пройдут на ледовой арене Дмитрова.