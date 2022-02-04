Российские хоккеистки обыграли Швейцарию в первом туре Олимпиады-2022

Женская сборная России по хоккею победила команду Швейцарии со счетом 5:2 в матче первого тура олимпийского турнира в Пекине.

В составе россиянок хет-трик оформила Полина Болгарева, еще по шайбе добавили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. За Швейцарию отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

Сборная России набрала три очка и занимает третье место в группе А, у швейцарок нет очков.

В следующем матче групповой стадии российская команда встретится с действующим олимпийским чемпионом, сборной США, сообщила «Газета.ru».

Наивысшим достижением женской команды в истории Олимпиад стало четвертое место на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Также 4 февраля стартовали прокаты командного турнира. Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе среди одиночников, а дуэт Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова стал вторым в состязании пар в ритм-танце.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, начало — в 15:00 по московскому времени.