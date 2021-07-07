Российские гребцы попались на допинге перед Олимпиадой в Токио

Члены российской сборной по гребле Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный тест на допинг. У них в крови нашли мельдоний. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

«Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве. Ведем разбирательство», — приводит агентство слова Свирина.

Собеседник подчеркнул, что спортсмены вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио. В итоговом составе национальной команды, которая уже улетела в столицу Японии, Моргачева и Сорина нет.

На этой неделе спортивный арбитражный суд CAS дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данилу Лысенко на четыре года за допинг. Ранее легкоатлет получил шесть лет дисквалификации. Два года из них — условно. Теперь Лысенко сможет вернуться в большой спорт 3 августа 2022 года.