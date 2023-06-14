Спорт 14 июня 2023, 04:01 Российские госслужащие сразились на футбольном поле в рамках ПМЭФ-2023 Кубок органов госвласти по футболу прошел в «Лужниках» под эгидой ПМЭФ-2023

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Ежегодный Кубок органов государственной власти по футболу прошел в День России на Большой арене «Лужники» в Москве. Турнир впервые включили в программу Спортивных игр в рамках ПМЭФ.

На футбольное поле вышли команды администрации президента, правительства России, Госдумы, правительства Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. За Кубок боролись зампред правительства РФ Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и другие госслужащие.

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В составы команд для усиления добавили бывших футболистов сборной России, на поле с госслужащими вышли Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Владимир Габулов, Андрей Каряка и Олег Корнаухов.

«Замечательная инициатива — укреплять дружественные связи между представителями различных органов власти через спорт. Мы всегда говорим, что спорт — это норма жизни, и сегодня государственные служащие на своем примере показали, как интегрировать спорт в повседневную и трудовую жизнь», — отметил министр спорта Олег Матыцин.

Обладателем Кубка стала команда администрации президента России. Футбольную программу Спортивных игр продолжат 15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Оператором Спортивных игр ПМЭФ-2023 выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».