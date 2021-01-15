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    15 января 2021, 16:38

    Российские гонщики заняли все призовые места в «Дакаре»

    Дарья Морозова

    Российские гонщики из команды «КамАЗ-Мастер» заняли все три призовых места в ралли-марафоне «Дакар». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Соревнования прошли 15 января в Саудовской Аравии. На первом месте оказался Дмитрий Сотников, на втором — Антон Шибалов и на третьем — Айрат Мардеев.

    Уточняется, что команда «КамАЗ-Мастер» побеждает в соревнованиях уже пятый раз.

    В этом году на видеосервисе Premier выйдет спортивный сериал, посвященный российской команде «КАМАЗ-мастер».