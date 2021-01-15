Российские гонщики заняли все призовые места в «Дакаре»

Соревнования прошли 15 января в Саудовской Аравии. На первом месте оказался Дмитрий Сотников, на втором — Антон Шибалов и на третьем — Айрат Мардеев.

Уточняется, что команда «КамАЗ-Мастер» побеждает в соревнованиях уже пятый раз.

В этом году на видеосервисе Premier выйдет спортивный сериал, посвященный российской команде «КАМАЗ-мастер».